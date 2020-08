Ce mardi s'est achevé la Route d'Occitanie. Une course riche en enseignements pour Christophe Froome. L’ancien vainqueur du Tour s'est converti en équipier de luxe pour Egan Bernal lors de la troisième étape. Dans la partie roulante du col de Beyrède, il a haussé le tempo, au service du Colombien qui a triomphé au sommet. Classé seulement 34ième, à plus de cinq minutes du lauréat du dernier Tour de France, Christopher Froome a pourtant de quoi être fier de sa performance. Le Kenyan blanc a à nouveau pesé sur une course depuis sa grave blessure au Critérium du Dauphiné il y a plus d'un an (fractures ouvertes du fémur et du coude, fractures de plusieurs côtes, du sternum et d'une vertèbre).