Entre la théorie et la pratique, il y a bien souvent une marge. Convaincue de détenir en Cian Uijtdebroeks (19 ans) l’un des grands talents de demain, la formation Bora-Hansgrohe couve le Hannutois avec le plus grand soin et une extrême attention. La flexibilité du programme de courses de la pépite d’Abolens en est ainsi la meilleure preuve.