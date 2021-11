Au bout de son intense saison 2021, qui l’a vu dominer la catégorie des juniors avec des prestations internationales, avec des envolées en solitaire sur les plus grandes courses des 17 et 18 ans, Cian Uijtdebroeks prépare déjà activement 2022. Pour sa première année chez les professionnels, puisqu’il va sauter la catégorie des espoirs, comme Remco Evenepoel ou Quinn Simmons ces dernières saisons. Le très prometteur jeune coureur d’Abolens, près de Hannut, a signé trois ans chez Bora-Hansgrohe. Entretien avec le vainqueur du DH Challenge Ekoï des juniors, venu à notre rédaction, ce dimanche, pour y recevoir son prix et évoquer sa riche saison 2021, avec son titre de champion de Belgique du contre-la-montre, sa deuxième place au championnat d’Europe de la discipline, sa sixième position au Mondial du chrono, mais aussi ses sept succès, dont ceux conquis à la Classique des Alpes, à Aubel-Thimister-Stavelot ou sur des étapes de la Course de la Paix, du Tour du Valromey…