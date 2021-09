Cian Uijtdebroeks n’est pas du genre à se mettre en avant. Son humilité naturelle se ressent dans les propos qu’il tient avec un égal bonheur en français et en néerlandais. Pourtant, le Hannutois de 18 ans a déjà une fameuse carte de visite chez les juniors. Cette année, il a terminé six fois deuxième et, mieux, s’est imposé à sept reprises. Et souvent de manière spectaculaire. Désormais, il prend, donc, le départ de chaque course avec, dans le dos, une pancarte de grand favori. (...)