La saison pour les jeunes va bientôt reprendre en Belgique. Mais plusieurs juniors ou espoirs-élites ont déjà roulé à l’étranger. Comme Cian Uijtdebroeks. Le coureur de Hannut continue d’impressionner. Il a disputé quatre courses chez les juniors en 2021 et les a toutes marquées de son empreinte. Il a fait exploser le peloton en Autriche, sur le GP d’Ouverture, à Leonding, qu’il a remporté en solitaire. Il a propulsé ses coéquipiers vers la victoire sur une compétition en Allemagne. Et il a remporté en solitaire les deux premières courses UCI de catégorie 1. Avec le GP de Bohème occidentale, en Tchéquie, au bout d’un solo de septante bornes. Et avec une nouvelle démonstration à la Classique des Alpes Juniors, samedi. Entretien avec le futur pro de Bora-Hansgrohe, où il a signé trois ans (de 2022 à 2024), alors que de nombreuses équipes World Tour désiraient le recruter. Il va sauter la catégorie des espoirs l’an prochain, comme Remco Evenepoel ou Quinn Simmons.