L'année prochaine, ce Liégeois accomplira sa deuxième et dernière saison chez les juniors pour Auto Eder, l'équipe de jeunes de la formation du WorldTour.

Vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne chez les juniors en mars de cette année, pour sa première année junior, Cian Uijtdebroeks suscitait la convoitise de presque toutes les équipes du WorldTour, a-t-il expliqué dans le communiqué de son équipe transmis mercredi. "Il y avait différentes approches sur mon développement. Celle de Bora-Hansgrohe me plaisait le mieux. Leur approche est très individuelle pour chaque coureur et je crois aussi en leur équipe junior. J'ai le sentiment que je serais dans de bonnes mains avec eux."

Cian Uijtdebroeks a aussi terminé 9e du contre-la-montre des championnats d'Europe sur route au mois d'août à Plouay. "Nous sommes sur la même longueur d'onde", a confirmé Ralph Denk, le manager de sa nouvelle formation. "Il a fait de très bons résultats et ses données sont très convaincantes. Je suis en plus impressionné par son attitude et son travail avec son beau-père. Notre équipe junior va nous permettre de lui proposer un programme international et nous lui laissons le temps de se développer sans pression."