À 19 ans à peine, Cian Uijtdebroeks fait ses premiers pas dans le peloton WorldTour depuis le début de la saison. Le coureur de Hannut en province de Liège est en pleine découverte du monde professionnel, dont certaines pratiques ne lui plaisent pas. Dans un entretien accordé au magazine Bahamontes, Uijtdebroeks fait état de la consommation importante de médicaments pour favoriser la performance.

"Quand je suis battu par un coureur qui a ingéré 3g de paracétamol dans la finale d'une course, cela me frustre", explique le coureur de l'équipe Bora-hansgrohe qui ne veut suivre les mêmes pas, "Bien que ce soit légal, je ne le ferai pas. Même si cela me fait perdre des courses ou qu'on me propose d'essayer, je me tiendrai à mon propre plan. Chacun fait ce qu'il veut mais je ne veux pas jouer avec ma santé à long terme pour pouvoir être performant à court terme."

Uijtdebroeks qui était l'un des meilleurs coureurs des rangs juniors l'année dernière est passé directement dans les rangs de l'équipe Bora-hansgrohe. Il aurait eu vent de telles pratiques dès sa première course professionnelle, le Saudi Tour au mois de février : "Pourquoi prendrais-tu 2,5 g de paracétamol dans la finale ? Il faut le faire quand tu es malade et encore, pas dans de telles quantités", estime-t-il dans Bahamontes, "je ne bois pas de café, donc un gel à la caféine a un énorme impact sur moi. Est-ce que je vais prendre la quantité de caféine de deux tasses de café en course ? Oui car ça me permet de me concentrer. Mais je prendrai l'équivalent de 2 tasses et pas 15. Je préfère plutôt manger vingt betteraves rouges..."

"Il ne fauit pas oublier non plus que jusqu'à la fin de l'année dernière, quand je roulais chez les juniors, je ne mangeais que des sandwichs avec du sucre et des bananes", a conclu le coureur de 19 ans.

Les propos de notre compatriote font écho à ceux d'autre cyclistes comme Thibaut Pinot ou Guillaume Martin qui fustigeaient la différence de législation en matière de dopage entre les différents sports, en corrélation avec les injections subies par Rafael Nadal lors du dernier Roland-Garros.

Pour ses premiers mois chez les professionnels, Cian Uijtdebroeks a déjà impressionné à plusieurs reprises, notamment sur la Semaine Internationale Coppi et Bartali où il figurait dans le top 10 avant de devoir malheureusement abandonner sur chute lors de la dernière étape. Après avoir terminé à une belle 16e place du très difficile et très relevé Tour des Alpes, le Belge a confirmé fin mai en prenant la 8e place du Tour de Norvège, remporté par Remco Evenepoel.

Dans les prochaines semaines, Uijtdebroeks sera au départ des championnats de Belgique, contre-la-montre puis sur la route avant de disputer le Sibiu Cycling Tour début juillet et le Tour de l'Avenir (l'équivalent du Tour de France pour les U23) dans le courant du mois d'août.