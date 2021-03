La championne de Belgique Lotte Kopecky se rapproche de plus en plus de son premier succès dans une grande classique du WorldTour. Après avoir décroché son premier succès dans la catégorie reine l’année dernière sur le Giro Rosa, la Belge a remporté le Samyn des Dames en début de saison. Battue par l’autre porte-drapeau du cyclisme féminin en Belgique, Jolien D’Hoore en octobre dernier, Kopecky espère enfin monter sur la plus haute marche du podium à Gand-Wevelgem.

Mais la médaillée de bronze aux JO de Rio compte bien défendre son titre.

"J’ai bien l’ambition de me succéder", a-t-elle déclaré, confiante, "j’ose même affirmer que je suis en meilleure condition que ces dernières années."

Et après avoir respectivement terminé 3e et 4e, mercredi à La Panne, les deux Belges, qui font partie des coureuses les plus rapides du peloton, surtout après une course difficile, seront deux des grandes favorites à Wevelgem.