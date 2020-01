La fantastique saison 2019 de Remco Evenepoel est venue en apporter la preuve définitive : le talent n’attend pas le nombre des années. Symbole d’une jeune génération totalement décomplexée et déjà compétitive au moment de découvrir le peloton pro, le phénomène de Schepdaal a élargi un peu plus une voie ouverte par d’autres " ble us" . En 2020, plusieurs pépites pourraient bien suivre les traces du champion d’Europe de chrono. Tour d’horizon des plus belles promesses du cyclisme mondial.

1 Andrés Camilo Ardila (Col/20 ans/UAE Team)