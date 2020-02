Mathieu van der Poel a disputé un Tour d'Algarve discret, mais s'est estimé satisfait. "C'était une course de préparation, quelque chose dont j'avais besoin en fonction de ce qui va arriver. Cette semaine, je vais y aller doucement et au Circuit (Het Nieuwsblad, NDLR), je veux déjà être là et disputer la victoire".

Après des vacances au ski consécutives à sa saison de cyclo-cross triomphale, Mathieu van der Poel a abordé sa saison sur la route par le Tour d'Algarve, au Portugal. "Je suis venu ici sans ambition", avait-t-il dit auparavant. "Je veux juste faire des kilomètres. Je vais peut-être tester mes jambes une fois. Rien de plus, ici, c'est un tour de préparation".

Dans l'étape de montagne vers l'Alto da Foia, où Evenepoel a gagné, il a essayé de rester dans le groupe des favoris aussi longtemps que possible. Il a réussi à le faire jusqu'à 4 km de l'arrivée. Dans l'étape vers Malhao, où Lopez a gagné, il voulait se tester dans la montée finale. "Je me suis surpris moi-même dans cette étape jeudi", a-t-il résumé. "Je suis resté longtemps devant. Et samedi, la montée finale était comme je le craignais. Juste un peu trop raide. Je le savais déjà après le premier passage et je n'ai pas insisté. Quand on voit qu'il y a tous les grimpeurs dans les dix premiers, on s'en rend compte. Donc non, je n'ai pas été déçu. Je suis juste un peu trop lourd pour une telle ascension, même quand je suis en pleine forme, je n'y arrive pas".

Après la course de samedi, il est rentré à vélo avec son coéquipier Otto Vergaerde à l'hôtel de l'équipe à Albufeira, soit 30 km plus loin. "J'ai eu alors 200 km de plus dans les jambes. Il s'agissait d'aligner des kilomètres, de puiser en profondeur de temps en temps, sans tomber et cela a réussi. Mission accomplie donc".

Van der Poel n'a pas encore atteint le sommet de sa forme. "Non, mais ce n'est pas possible quand on voit la préparation que j'ai dans les jambes par rapport aux autres coureurs qui étaient au départ en Algarve. Après mes vacances au ski, je me suis entraîné pendant une semaine, alors vous ne pouvez pas être au top de votre forme. Vous n'avez pas à l'être. C'était un tour de préparation pour me mettre en forme".

S'élancera-t-il samedi (29 février) avec ambition dans le Circuit Het Nieuwsblad ? "Bien sûr, je m'aligne pour rivaliser avec les meilleurs, pour gagner. Une semaine peut faire une grande différence pour moi. L'Algarve m'a vraiment fait plaisir, cela s'est mieux passé que prévu. Il est maintenant important d'être au calme cette semaine. D'abord, il faut bien récupérer, ensuite j'espère faire un entraînement plus long et pour le reste, il faut "s'occuper". Alors, je serai prêt pour samedi. Une reconnaissance ? Non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Avec les prévisions météorologiques, c'est peut-être une bonne chose aussi (rires)".