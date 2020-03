Le Gantois s'est rassuré sur sa forme lors du week-end d'ouverture.

14e du Circuit Het Nieuwsblad et 64e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est avec ces deux résultats que Tiesj Benoot a débuté sa saison 2020 sous les couleurs de sa nouvelle équipe, Sunweb. Ce dimanche, le Gantois s'est surtout sacrifié pour son sprinteur Cees Bol dans les derniers kilomètres, en effectuant un gros travail en tête du peloton pour tenter, en vain, de revenir sur le futur vainqueur Kasper Asgreen : "J'ai tenté ma chance dans la zone des monts mais quand j'ai vu que le Cees Bol était encore dans le peloton une fois les difficultés passées, c'est normal que j'effectue le boulot pour lui permettre de tenter sa chance."

Samedi, en revanche, sa lointaine place d'honneur sur l'Omloop ne reflète pas sa course. Piégé par le jeu d'équipe quand son équipier Soren Kragh Andersen s'est échappé en compagnie notamment de Jasper Stuyven et Yves Lampaert, Benoot a été le seul à pouvoir suivre Wout Van Aert lors de son attaque sur le Berendries à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. "Mais comme je devais protéger la fuite de mon équipier (qui a finalement terminé à la 3e place), je n'ai pas coopéré avec Van Aert qui semblait très fort", expliquait-il samedi soir

Après l'arrivée à Kuurne, l'ancien coureur de Lotto-Soudal se disait tout de même satisfait de ses premiers jours de course : "Je suis content de mes prestations, certainement samedi au Nieuwsblad où j'ai pu constater que je faisais partie des plus forts", a-t-il expliqué, "Cela me rassure en vue des prochaines semaines car avant ce week-end, j'étais quelque peu dans l'inconnue quant à ma forme. Les jambes sont bonnes. Si je ne tombe pas malade, je pourrai en profiter lors des prochaines échéances."

La suite du programme s'écrit encore pointillés pour Tiesj Benoot qui devrait s'aligner sur les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico, si les deux épreuves italiennes ne sont pas annulées. Selon les dernières informations, les deux courses organisées devraient tout de même avoir lieu. Mais avant cela, le coureur de Sunweb va devoir se replonger dans ses course car il a un examen à passer ce mardi : "J'ai déjà étudier mais j'ai néanmoins demandé un jour de repos en plus (l'examen était prévu ce lundi), pour pouvoir relire une dernière fois."