Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Wallonie Bruxelles et, pour la première fois, Corendon Circus ont reçu une invitation (wildcard) pour participer au Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour). Les organisateurs de la première classique belge de l'année ont annoncé la nouvelle jeudi.

Outre les quatre équipes belges, trois formations continentales professionnelles ont reçu une invitation: Direct Energie et Cofidis (France), ainsi que Roompot-Charles (Pays-Bas).

Les dix-huit équipes du WorldTour, dont Lotto Soudal et Deceuninck - Quick.Step, prendront automatiquement le départ. Movistar, l'équipe de Jürgen Roelandts, est également présente pour la première fois sur le Circuit.

"L'organisation a choisi de fortes équipes pour participer avec une wildcard au Circuit Het Nieuwsblad. Ces formations prouveront sans aucun doute qu'elles sont une valeur ajoutée pour la course", a déclaré le directeur de la course Scott Sunderland. "Certaines de ces équipes ont déjà prouvé par le passé qu'elles osaient attaquer tout en jouant un rôle important dans le déroulement de la course. Parmi les sept équipes sélectionnées se trouvent les quatre équipes belges continentales professionnelles, parce que ces équipes, selon nous, méritent de pouvoir se montrer dans leur propre pays lors de l'une des plus grandes classiques flandriennes au printemps. Les trois autres formations comptent quelques grands noms dans leur rang et elles ont forcé leur place sur la liste de départ."

La 74e édition du Circuit Het Nieuwsblad, entre Gand et Ninove, se déroulera le samedi 2 mars. L'année dernière, la victoire était revenue au Danois Michael Valgren.