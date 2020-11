Circus-Wanty-Gobert à l’accent US ? Cyclisme Bertrand Boulenger © BELGA

L’équipe wallonne, qui a racheté la licence de CCC, devrait rouler sous pavillon américain.



Le 29 septembre, Circus - Wanty-Gobert annonçait fièrement son entrée en 2021 dans le WorldTour, l’élite du cyclisme mondial. L’équipe belge obtient cette promotion puisque Want You Cycling, la société qui la détient, rachète Continuum Sports, la structure dirigée par Jim Ochowicz et Gavin Chilcott et qui gère CCC, ex-BMC.



(...)