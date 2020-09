Circus-Wanty Gobert sera l’an prochain en WorldTour.

Si la Commission des licences du WorldTour accepte en décembre le dossier qui lui sera soumis, il devrait y avoir la saison prochaine (et la suivante) une troisième équipe belge au plus haut niveau. Aux côtés de Deceuninck-Quick Step et de Lotto-Soudal, la formation Circus-Wanty Gobert-Tormans fera son entrée dans le WorldTour dès le 1er janvier 2021.

(...)