Jakob Fuglsang a prolongé son contrat chez Astana pour deux ans, a annoncé la formation kazakhe du WorldTour mercredi.

Le Danois, 34 ans, avait rejoint l'équipe d'Alexandre Vinokourov en 2013 après avoir roulé pour Saxo Bank, puis Leopard Trek devenu RadioShack.

Fuglsang s'est montré très performant cette année avec des victoires à Liège-Bastogne-Liège, au Critérium du Dauphiné pour la deuxième fois, à la Ruta del Sol et dans une étape de Tirreno-Adriatico portant le nombre de ses succès à 21. Il a aussi pris la deuxième place la Flèche Wallonne et des Strade Bianche ainsi qu'une troisième place à l'Amstel Gold Race et Tirreno-Adriatico.

C'est sa 7e année chez Astana avec qui il va prendre le départ de la Vuelta samedi à Torrevieja.