Les cinq temps forts de sa carrière Jelle Vanendert a marqué les esprits le 16 juillet 2011.

Le grimpeur limbourgeois a remporté deux victoires professionnelles mais a également obtenu de très belles places d’honneur dont il garde de précieux souvenirs.

Grand Prix de Wallonie 2006

"C’était une belle journée où j’avais attaqué sur la Citadelle. Je suis repris par Tom Boonen. J’avais déjà signé chez les pros mais je me demandais encore si cela irait chez les pros. Si tu fais septième sur cette course tu sais que tu peux réussir parmi l’élite. Cela m’a enlevé du stress. J’avais déjà couru la Flèche brabançonne avant mais c’était mon premier résultat dans une course de ce niveau. Je savais déjà que j’étais plus un coureur ardennais qu’un coureur flandrien. Et après cela, il n’était plus possible de changer. Quand tu commences à faire des résultats dans les Ardennaises, il est impossible de participer au Tour des Flandres car ton staff t’en empêche. Il y a dix ans, il n’y avait que Philippe Gilbert qui mixait les deux et maintenant, cela se voit à nouveau."