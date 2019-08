Libéré par l'abandon de Julian Alaphilippe en début de course, Remco Evenepoel a obtenu carte blanche au sein de la formation Deceuninck-Quick Step pour tenter sa chance à 25 kilomètres de l'arrivée. Accompagné du Letton Toms Skujins, il a creusé l'avance sur un peloton emmené par les deux derniers équipiers de Valverde. Dans la dernière difficulté du jour, il a lâché Skujins et résisté au peloton malgré des pentes à plus de 15%.Avec 30 secondes d'avance au sommet, il lui suffisait de gérer son avance, en rouleur.

Le top 10: Evenepoel, Van Avermaet, Hirschi, Izagirre, Mollema, Konrad, Vanendert, Mas, Woods et Valverde​

Evenepoel après sa victoire: "Je ne me suis pas senti bien pendant le début de course. On a alors anticipé la dernière ascension avec Skujins mais je pensais vraiment qu'on serait repris dans la bosse. C'est un rêve de gagner une classique, je ne m'y attendais tellement pas."​