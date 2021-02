Il s'est imposé grâce à une attaque à cinq kilomètres de l'arrivée, s'imposant avec 11 secondes d'avance sur le Sud-Africain Daryl Impey et le Danois Mikkel Frolich Honoré (Deceuninck-QuickStep). Le premier Belge est Jan Bakelants (Intermarché - Wanty-Gobert), 15e.

A l'issue des 179,2 kilomètres de cette épreuve émaillée de nombreuses ascensions courtes et raides, Andrea Bagioli, 21 ans, a décroché sa première victoire de la saison et sa 3e en carrière après des victoires d'étapes au Tour de l'Ain et dans la Semaine international Coppi et Bartali. Il succède au palmarès à l'Australien Simon Clarke (Qhubeka-Assos).

La Classic de la Drôme est le second volet des Boucles Drôme-Ardèche, après la Faun-Ardèche Classic (1.Pro) gagnée par le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) samedi.