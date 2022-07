Wout van Aert fait l'impasse sur la Clasica San Sebastian

Wout van Aert souffre d'un rhume et ne participera pas à la Clasica samedi.

Wout van Aert et le Danois Jonas Vingegaard, respectivement maillot vert et vainqueur du dernier Tour de France, ne participeront pas à la Clasica San Sebastian (WorldTour), samedi, a annoncé jeudi leur équipe, Jumbo-Visma. Van Aert, qui souffre d'un rhume, et Vingegaard "prennent un peu de repos après un Tour de France réussi", a expliqué la Jumbo-Visma.