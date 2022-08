Le Français Matis Louvel s'impose sur la Course du raisin à Overijse, Van Gestel troisième

Le Français Matis Louvel (Arkéa-Samsic) a remporté la 62e éditions de la Course des Raisins (1.1), mercredi à Overijse. Le Normand l'a emporté après 192 km de course devant son compatriote Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Dries Van Gestel (TotalEnergies).

Matis Louvel, 23 ans, a décroché mercredi le second succès de sa carrière, apr!ès le Tour de Castille et Leon l'an dernier. Au palmarès, il succède à Remco Evenepoel, qui est actuellement engagé au Tour d'Espagne.