GP de Wallonie: Mathieu van der Poel fait le plein de confiance avant le championnat du monde en dominant Biniam Girmay à la Citadelle de Namur

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 62e édition du Grand Prix de Wallonie, disputée mercredi sur 199,7 km entre Blegny et la Citadelle de Namur. Van der Poel s'est imposé au sommet de la Citadelle devant l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar) et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se classait 6e et Jasper De Buyst (Lotto Soudal) 9e.

Van der Poel, 27 ans, décroche le 40e succès de sa carrière, son cinquième de la saison. Le Néerlandais n'avait plus levé les bras au ciel depuis sa victoire dans la 1er étape du Tour d'Italie le 6 mai dernier. Il succède au palmarès au Français Christophe Laporte.