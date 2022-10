Le GP Criquielion change de catégorie

Le Grand Prix Claudy Criquielion espérait devenir une véritable course professionnelle cette saison. L’épreuve hennuyère organisée en l’honneur de l’ancien champion wallon n’avait finalement pas obtenu ce statut et était restée à l’échelon de course de catégorie 2 au calendrier de l’Union cycliste internationale. Mais la course organisée par l’Entente Cycliste Acrenoise va bien monter d’une division la saison prochaine. Elle aura lieu le samedi 4 mars 2023.

La dernière édition, disputée le 20 mars dernier avait été remportée par le Canadien Pier-André Coté.