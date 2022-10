Paris-Tours: Arnaud De Lie et Jasper Philipsen abandonnent sur chute

Alors que Philippe Gilbert dispute sa dernière course professionnelle à Paris-Tours, les deux meilleures chances de victoire belge ont dû renoncer à plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Tombés dans les premiers chemins de vigne, Arnaud De Lie et Jasper Philipsen ont été contraints à l'abandon au même titre que de nombreux autres coureurs.

Notons également la chute de Niki Terpstra pour sa dernière course professionnelle.