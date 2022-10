Tour de Lombardie: Pogacar au presque parfait

Fin d'une époque : Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali tirent leur révérence à la fin du Tour de Lombardie

Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, deux des coureurs les plus victorieux de ces dernières années, ont terminé leur longue carrière au terme du Tour de Lombardie, samedi. L'Espagnol et l'Italien ont fini à une place d'honneur.