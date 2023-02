Arnaud De Lie est-il déjà le grand favori du Circuit Het Nieuwsblad ? “Il n’a pas besoin d’être à 100 % pour le remporter

Après avoir enchaîné la Clasica Valenciana, le GP La Marseillaise, l’Étoile de Bessèges et la Clasica d’Almeria (soit 7 jours de course), De Lie ne courra plus jusqu’au week-end d’ouverture et pourra donc s’y préparer calmement dans les deux prochaines semaines. S’il courra donc le samedi (Nieuwsblad) et le dimanche (Kuurne), il fera l’impasse sur le Samyn, prévu le mardi suivant, pour ne pas déséquilibrer son calendrier qui va se charger par la suite avec Paris-Nice, Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem, À travers la Flandre, Paris-Roubaix et la Flèche Brabançonne.

S’il faisait déjà partie des favoris pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne le dimanche, le Wallon veut profiter de sa bonne forme pour jouer les premiers rôles sur la première course de la saison sur le sol belge. Le choix est logique pour Lotto-Dstny puisque sa pépite peut réaliser un très bon résultat au Nieuwsblad dans une épreuve avec davantage de renom que le Samyn qu’il devait disputer de base. Mais c’est également une bonne chose pour De Lie qui ne possède pas encore beaucoup d’expérience sur les courses pavées pour lesquelles il est taillé, sans l’ombre d’un doute.

Un parcours difficile mais qui lui convient

Avec sa pointe de vitesse, De Lie faisait déjà incontestablement partie des grands favoris de la course de dimanche. Mais ce sera sans aucun doute le cas également la veille sur l’Omloop. “Il sera là comme leader”, assurait Maxime Monfort, le directeur sportif au sein de la formation belge dans nos colonnes ce lundi. “Actuellement, personne dans l’équipe n’est aussi fort que lui sur ce type de courses.”

Plus difficile que Kuurne, le Nieuwsblad et ses 207 kilomètres seront loin d’être insurmontables pour De Lie au vu de ce qu’il a montré à Bessèges. L’épreuve dessinée entre Gand et Ninove compte douze courtes ascensions où le coureur de Lescheret pourra faire parler sa puissance mais pas les plus difficiles comme le Paterberg, le Koppenberg ou encore le Taaienberg. “Le Circuit Het Nieuwsblad n’est pas aussi difficile que le Tour des Flandres et le GP E3”, a analysé l’ancien directeur sportif de Lotto Marc Sergeant dans les colonnes du Nieuwsblad, qui compte De Lie parmi ses favoris.

D’autant que deux grands noms manqueront à la liste de départ : Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Après le Mondial de cyclo-cross et la longue saison dans les labourés, les deux hommes forts des classiques ont préféré faire l’impasse sur le week-end d’ouverture pour débuter sur les Strade Bianche le week-end suivant. Une double absence qui pourrait jouer dans les cartes de De Lie : “La chance que la course explose en l’absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel est moindre. Je ne vois personne d’autre que van Aert capable de réaliser un numéro comme l’an dernier en partant au Bosberg et tenir jusqu’à Ninove. C’est une bonne chose pour De Lie.”

La meilleure carte chez Lotto

Avec sa pointe de vitesse, Arnaud De Lie possède une arme redoutable. S’il parvient à passer sans encombre l’enchaînement Mur de Grammont – Bosberg dans le final, il deviendra du même coup le grand favori de l’épreuve. “Chez Lotto-Dstny, ils n’ont pas de meilleur atout dans la main”, estimaient encore Sergeant, “des coureurs comme Campenaerts ou Vermeersch peuvent ou doivent se glisser dans les attaques. Si derrière eux, De Lie s’accroche, ils pourraient encore bluffer et en garder sous la pédale. Vermeersch a une petite pointe de vitesse, mais Campenaerts est meilleur en un-contre-un. Si De Lie survit aux ascensions, ils devront jouer sa carte. Je ne vais pas le qualifier de grand favori, mais il faut le compter parmi les favoris au vu de sa forme. Il ne doit même pas être à 100 % pour l’emporter.”

Malgré tout, tout le peloton connaît désormais Arnaud De Lie et son sprint redoutable, surtout après une course difficile. Si les autres équipes voient que De Lie est encore présent dans le final, elles feront tout (pour la plupart) pour éviter une arrivée au sprint. De Lie devra dès lors compter sur ses équipiers pour contrôler ce qu’il restera du peloton. Et trouver des alliés de circonstance du côté des Alpecin-Deceuninck de Jasper Philipsen ou d’autres équipes qui auront encore un homme rapide dans le peloton.