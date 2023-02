Le Circuit Het Nieuwsblad lance la saison sur route en Belgique et est le premier rendez-vous des chasseurs de Flandriennes. Si van Aert et van der Poel font l’impasse, et si Asgreen et Teuns sont forfaits, tous les autres sont là. Y compris Arnaud De Lie qui, pour sa première participation, fait figure de favori !

Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Tom Pidcock, Ben Turner, Tim Wellens, Victor Campenaerts ou encore le collectif Soudal-Quick Step (Lampaert, Ballerini, Sénéchal, Pedersen…) auront pour mission de décrocher le jeune wallon avant un éventuel sprint final dans les rues de Ninove.

À lire aussi

Suivez le Circuit Het Nieuwsblad en direct commenté dès 15h30 :

À lire aussi