Après le Nieuwsblad et Kuurne, voici le Samyn : “Cette course a vraiment grandi”

”Le Samyn en fait désormais pleinement partie selon moi. Ce changement de notoriété pour cette épreuve, je l’ai remarqué ces dernières années avec mes amis aux Pays-Bas. Ils restent désormais à la maison pour pouvoir regarder le Samyn. Je pense que cela a marqué les esprits quand Niki Terpstra (NdlR : ancien double vainqueur) utilisait cette course pour se préparer pour les classiques. Cela a montré que tu ne dois pas toujours faire l’enchaînement du Nieuwsblad et de Kuurne, le Samyn est aussi un beau rendez-vous. C’est une course très tactique. Cela part dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup de mouvements, d’offensives. Il faut y être fort, mais il faut pouvoir compter sur un solide collectif. Le sens du travail d’équipe y est primordial. Et ce solide collectif, j’espère que nous l’aurons autour de Mike Teunissen.”

La formation wallonne est toujours bien présente sur la course d’ouverture en… Wallonie. Sur les six dernières années, elle l’a remportée une fois (avec Guillaume Van Keirsbluck en 2017) et a terminé, lors de trois autres éditions, sur le podium (Aimé De Gendt deux fois deuxième et Andrea Pasqualon).