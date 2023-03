Le sujet que vous avez choisi : Jasper Philipsen, le prétendant belge le plus sérieux à Milan-Sanremo ?

La plupart des chasseurs de classiques disputent actuellement Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, les deux courses par étapes les plus réputées du calendrier lorsqu’on cherche un bon moyen d’arriver en forme au printemps. Et à dix jours de Milan-Sanremo, Jasper Philipsen a confirmé ce qu’il avait laissé entrevoir la veille et annoncé depuis plusieurs jours : sa forme est excellente.

Bien aidé par un Mathieu van der Poel transformé en équipier de luxe, le sprinter belge a remporté une victoire de prestige sur la course des deux mers, ce mercredi. Mais qu’on ne s’y trompe pas : son véritable objectif du début de saison se situe bien plus haut puisqu’il rêve d’accrocher un premier monument à son palmarès dès le 18 mars, à Milan-Sanremo.

Alors que la hype Arnaud De Lie n’arrête pas de s’intensifier et que la forme de Wout van Aert est encore en construction, le coureur d’Alpecin-Deceuninck est peut-être bien la meilleure chance belge pour la Primavera. D’abord parce qu’on ne sait pas si Arnaud De Lie possède déjà assez de coffre pour disputer la victoire au terme d’une course de près de 300 kilomètres, ensuite parce que Wout van Aert a programmé son pic de forme pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, soit deux semaines plus tard.

Faut-il encore préciser que le plateau des puncheurs sera très relevé ? Tadej Pogacar, en très grande forme, devrait à nouveau dynamiter l’ascension du Poggio et emmener dans sa roue des coureurs de la trempe de van Aert mais aussi van der Poel, Alaphilippe, Girmay ou Cosnefroy. Et si aucune différence n’est faite au sommet, comptez sur Pidcock pour tenter de réussir une descente gagnante, comme celle qui avait sacré Mohoric (qui sera lui aussi candidat) l’année dernière.

Pour sortir son épingle du jeu parmi ce plateau très dense, il faudra une certaine dose de réussite en plus d’excellentes jambes. Au final, un éventuel regroupement avec les meilleurs sprinters serait sans doute une bonne chose pour le supporter belge. Car c’est dans ce scénario, qui peut aussi sourire à Wout van Aert, que nos représentants auront le plus de chances de victoire. Et si Arnaud De Lie n’est plus là, ou s’il doit se sacrifier pour Caleb Ewan, il restera Jasper Philipsen qui est l’un des sprinters les plus complets du peloton.

L’Anverois rêve probablement de ce scénario… et de recevoir un nouveau coup de pouce de van der Poel au moment de lancer son sprint.