Milan-Sanremo: Soudal Quick-Step avec Alaphilippe et trois Belges sur La Primavera

Soudal Quick-Step alignera Julian Alaphilippe en fer de lance et les Belges Tim Declercq, Dries Devenyns et Yves Lampaert samedi, à Milan-Sanremo (WorldTour), le premier Monument de la saison cycliste. Le Danois Kasper Asgreen, l'Italien Davide Ballerini et le champion de France Florian Sénéchal complètent la sélection annoncée mercredi par la formation belge du WorldTour.