Le sujet que vous avez choisi : Wout van Aert est-il prêt à jouer la gagne sur Milan-Sanremo ?

Car oui, l’Anversois fait partie des grands favoris à la succession de Matej Mohoric sur la Via Roma. Au même titre sans doute que beaucoup d’autres à commencer par Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe ou encore Mathieu van der Poel (même si ce dernier n’a pas vraiment rassuré depuis sa reprise).

Pour son retour sur Tirreno-Adriatico et même s’il n’a pratiquement jamais semblé rouler pour son propre compte, van Aert en a impressionné plus d’un. À commencer par l’ancien champion du monde Julian Alaphilippe. “La domination de Jumbo-Visma était claire et évidente, Roglic était incroyable. Mais samedi, Wout m’a le plus impressionné. Il a vraiment fait un truc de fou”, avait lâché le Français à nos confrères de L’Équipe après la sixième étape lors de laquelle WVA a fait exploser le peloton à lui tout seul pour aider son leader. Au point que, pour Alaf, notre compatriote est “le favori pour toutes les courses à venir.”

Le Belge a eu une préparation chahutée après le championnat du monde de cyclo-cross. Après une petite semaine de repos bien méritée, le coureur de Jumbo-Visma devait effectuer un stage en altitude du côté de Tenerife en compagnie de plusieurs équipiers.

Sauf que, une fois arrivé sur les flancs du volcan Teide, van Aert est tombé malade et n’a pas pu enfourcher le vélo durant plusieurs jours. Un retard préjudiciable qui l’a poussé à déclarer forfait pour les Strade Bianche pour finalement reprendre deux jours plus tard à l’occasion de Tirreno-Adriatico. Une course qu’il a prise “comme une semaine de stage supplémentaire.”

Des objectifs plus lointains

S’il semble donc fin prêt, Wout van Aert n’est dès lors pas encore à 100 % de sa forme. En raison de ses soucis de préparation, mais également parce que ses deux grands objectifs du printemps arrivent plus tard : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Alors qu’il a déjà remporté la Primavera, à 28 ans, il court encore derrière les deux monuments qui le font le plus rêver. Il est même fou de constater qu’il n’est monté qu’une seule fois sur le podium sur chacune de ces deux épreuves (2e du Ronde en 2020 et 2e de Paris-Roubaix en 2022).

Le maillot vert du dernier Tour de France compte bien réparer cette incongruité et c’est pour cette raison qu’il a planifié minutieusement son pic de forme pour la semaine sainte. ”Mon objectif est toujours le même, gagner le Monument pavé qui manque toujours à mon palmarès”, assurait-il cet hiver, “cet objectif est le principal et la priorité de ma saison.”

Pour briller sur ses deux courses de cœur, van Aert a compris qu’il ne pouvait plus se dépenser sans compter sur toutes les courses du mois de mars (comme lors de Tirreno-Adriatico 2021), qu’il devait parfois sacrifier quelques courses comme le week-end d’ouverture en Belgique ou les Strade Bianche.

Pour être au top de sa forme le 2 avril prochain et la prolonger jusqu’au dimanche suivant, van Aert ne peut pas encore être à 100 % sur Milan-Sanremo ce samedi. Mais cela ne veut absolument pas dire qu’il ne peut pas y jouer la victoire. Même à 80 %, le Belge fait partie des grands favoris à la victoire. La classique italienne est de loin la plus facile de tous les monuments malgré sa longueur (près de 300 km). Et c’est une course qui lui convient à merveille avec ses deux plus grandes qualités, entre punch sur le Poggio et sprint sur la Via Roma pour tenter de décrocher pour la deuxième fois le monument italien.