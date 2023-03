Horaires, engagés, parcours, historique : tout savoir sur Milan-Sanremo 2023, la première classique de l’année

On comptabilise 51 victoires italiennes, 22 belges et 14 françaises en ce qui concerne les nations les plus victorieuses. Le record de succès sur l’épreuve est de 7. Il est détenu par Eddy Merckx (1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976).

Le parcours de Milan-Sanremo (samedi 18 mars)

Nouveau lieu de départ pour cette 114e édition de Milan-Sanremo. Les coureurs partiront d’Abbiategrasso, près de Milan. Après environ 30 km, ils rejoindront le parcours classique à Pavia et longerons la côte italienne direction Sanremo et la célèbre Via Roma.

Le parcours de Milan - Sanremo 2023. ©RCS

Six côtes sont au programme. Parmi celles-ci, le Passo del Turchino, le Capo Mele, le Capo Cervo, le Capo Berta et la Cipressa. Mais c’est évidemment Le Poggio di San Remo, long de 3,7 km à 3,7 % de pente moyenne avec un pic à 8 %, qui attire tous les regards Il interviendra après 288,5 km de course, soit à 5,5 km de l’arrivée. Sa descente, connue pour la technicité qu’elle suscite, sera tout aussi cruciale.

Le Poggio, l'attraction de Milan - Sanremo ©RCS

L’itinéraire-horaire

Départ fictif à 9h55 Horaire à 44 km/h

Abbiategrasso, départ réel 0.0 294 10:10

Pavia, 29.7 264.3 10:45

Casteggio, 50.5 243.5 11:14

Pontecurone, 67.7 226.3 11:39

Pozzolo Formigaro, 91.8 202.2 12:15

Basaluzzo, 102.8 191.2 12:30

Rossiglione, 131.0 163.0 13:10

Passo del Turchino, 144.4 149.6 13:31

Voltri, 156.2 137.8 13:45

Varazze 175.0 119.0 14:10

Savona, 186.3 107.7 14:25

Vado Ligure, 193.0 102.0 14:33

Albenga, 229.5 64.5 15:21

Capo Mele, 242.5 51.5 15:38

Capo Cervo, 247.4 46.6 15:44

Capo Berta, 255.2 38.8 15:56

San Lorenzo al Mare, 266.8 27.2 16:10

Cipressa, 272.4 21.6 16:23

Arma di Taggia, 281.9 12.1 16:34

Poggio di Sanremo, 288.5 5.5 16:44

Sanremo (Via Roma) arrivée, 294.0 0.0 16:50

Le profil de Milan - Sanremo 2023 ©RCS

La liste des équipes engagées

25 équipe dont 18 WorldTour : AG2R, Alpecin, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jumbo, Movistar, Soudal Quick-Step, Arkéa-Samsic, Jayco, DSM, Trek et UAE.

7 UCI ProTeams invitées : Eolo, Bardiani, Israel, Lotto, Q36.5, TotalEnergies et Tudor.

Les coureurs engagés à venir.

Les derniers vainqueurs de Milan – Sanremo

2010 > Oscar Freire (Esp)

2011 > Matthew Goss (Aus)

2012 > Simon Gerrans (Aus)

2013 > Gerald Ciolek (All)

2014 > Alexander Kristoff (Nor)

2015 > John Degenkolb (All)

2016 > Arnaud Démare (Fra)

2017 > Michal Kwiatkowski (Pol)

2018 > Vincenzo Nibali (Ita)

2019 > Julian Alaphilippe (Fra)

2020 > Wout van Aert

2021 > Jasper Stuyven

2022 > Matej Mohoric (Slo)

Le classement 2022 de Milan – Sanremo (19 mars)

1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) les 293 km en 6h27 (moy : 45,33 km/h) ; 2.Anthony Turgis (Fra) à 0:02 ; 3. Matthieu van der Poel (P-B) ; 4. Michael Matthews (Aus) ; 5. Tadej Pogacar (Slo) ; 6. Mads Pedersen (Dan) ; 7. Soren Kragh Andersen (Dan) ; 8. Wout van Aert ; 9. Jan Tratnik 0:05 ; 10. Arnaud Démare (Fra) 0:11 ; 11. Vincenzo Albanese (Ita) ; 12. Biniam Girmay (Ery) ; 13. Alex Aranburu (Esp) ; 14. Florian Sénéchal (Fra) ; 15. Damiano Caruso (Ita) ; 16. Michał Kwiatkowski (Pol) ; 17. Primoz Roglic ; 18. Giacomo Nizzolo (Ita) 0:21 ; 19. Lorenzo Rota (Ita) ; 20. Quentin Pacher (Fra) ;… 165 partants pour 159 arrivants.