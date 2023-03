Van Aert, De Lie, Philipsen ou une surprise: un Belge peut-il remporter Milan-Sanremo ? (Direct à 15h30)

Pour Tadej Pogacar, meilleur coureur du monde actuellement de l'avis de tous, elle sera sans aucun doute plus difficile à gagner que des classiques plus sélectives. Pour Jasper Stuyven, vainqueur surprise il y a deux ans, c'est tout l'inverse.

Mais cette édition pourrait sourire aux meilleurs puncheurs, avec un vent favorable annoncé dès les premiers "capi" et jusqu'à l'arrivée sur la Via Roma. Une occasion en or pour Pogacar, van Aert, van der Poel, Alaphilippe et les autres de s'expliquer dans le Poggio avant de résister au retour du peloton jusqu'à l'arrivée. Et si le groupe qui se dispute la victoire est un peu plus conséquent que prévu, la Belgique aura deux autres cartes à abattre: Jasper Philipsen, qui a fait de cette course son grand objectif du début d'année, et Arnaud De Lie, qui dispute son premier monument.

