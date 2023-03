Histoire, parcours, records et engagés: tout savoir sur la 65e édition du Grand Prix E3

Depuis 2012 et son acquisition World Tour, l’épreuve change de date pour avoir lieu 9 jours avant le Tour des Flandres, soit un vendredi. L’E3 est considérée comme une répétition finale avant le monument flandrien de par sa proximité au calendrier, mais aussi de par le parcours. Les favoris du Tour des Flandres réussissent généralement à Harelbeke.

Records

La Belgique est le pays le plus victorieux avec 40 succès, loin devant les Pays-Bas (7) et l’Italie (4). Tom Boonen est le recordman de l’épreuve avec 5 victoires (2004, 2005, 2006, 2007 et 2012). Une course qui n’a d’ailleurs jamais souri à Eddy Merckx, dont le meilleur résultat est une 2ème place en 1972.

6 coureurs ont réalisé le doublé Grand Prix E3 – Tour des Flandres : Johan Museeuw (1998), Peter Van Petegem (1999), Tom Boonen (2005, 2006 et 2012), Fabian Cancellera (2010 et 2013), Niki Terpstra (2018) et Kasper Asgreen (2021).

Le parcours

Le parcours est identique à celui de 2022. Les coureurs devront parcourir 204,1 km à travers les Ardennes flamandes. Au programme, 17 côtes à franchir et 5 secteurs pavés. Le duo Paterberg-Vieux Quaremont suivi du Karnemelkbeekstraat (les 3 monts les plus difficiles) interviendra dans la dernière heure de course. Le Tiegemberg, dernière difficulté du jour est située à 20 km de l’arrivée, jugée à Harelbeke.

L’itinéraire-horaire

· Départ fictif à 12h15 Horaire à 44 km/h

· Gentsesteenweg, départ réel 204,1 km 12h22

· Oudenarde 183,5 km 12h50

· Katteberg, 177 km 12h58

· La Houpe, 118 km 14h19

· Kanarieberg, 111,8 km 14h27

· Oude Kruisberg, 103,9 km 14h38

· Knokteberg, 96,1 km 14h49

· Hotondberg, 92,2 km 14h54

· Kortekeer, 85,1 km 15h04

· Taaienberg, 80,4 km 15h10

· Berg ten Stene, 72,4 km 15h21

· Boigneberg, 67,2 km 15h28

· Eikenberg, 62,8 km 15h34

· Stationberg, 57,4 km 15h42

· Kapelberg, 46,5 km 15h56

· Paterberg, 42,4 km 16h02

· Oude Kwaremont, 39,6 km 16h06

· Karnemelkbeekstraat, 31,8 km 16h16

· Tiegemberg, 20 km 16h33

· Arrivée Harelbeke, 17h00

La liste des équipes engagés

25 équipes dont 18 WorldTour : AG2R, Alpecin, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jumbo, Movistar, Soudal Quick-Step, Arkéa-Samsic, Jayco, DSM, Trek et UAE.

7 UCI ProTeams invitées : Lotto, Flanders-Baloise, Bingoal WB, Totalnergies, Israel-Premier Tech,

Wout van Aert et Christophe Laporte avaient réalisé un numéro collectif impressionnant l'année dernière. ©NVE

Jumbo-Visma

1. VAN AERT Wout ; 2. LAPORTE Christophe (Fra) ; 3. BENOOT Tiesj ; 4. VAN BAARLE Dylan (Ned) ; 5. AFFINI Edoardo (Ita) ; 6. VAN DER SANDE Tosh ; 7. VAN HOOYDONCK Nathan

Soudal - Quick Step

11. ALAPHILIPPE Julian (Fra) ; 12. ASGREEN Kasper (Dan) ; 13. DECLERCQ Tim ; 14. LAMPAERT Yves ; 15. SÉNÉCHAL Florian (Fra) ; 16. STEIMLE Jannik (All) ; 17. VAN LERBERGHE Bert

Alpecin-Deceuninck

21. VAN DER POEL Mathieu (Ned) ; 22. HERMANS Quinten ; 23. DE BONDT Dries ; 24. KRAGH ANDERSEN Søren (Dan) ; 25. LEYSEN Senne ; 26. STANNARD Robert (Aus) ; 27. BAYER Tobias (Aut)

Intermarché - Circus - Wanty

31. GIRMAY Biniam (Ery) ; 32. DE GENDT Aimé ; 33. DE POOTER Dries ; 34. BYSTRØM Sven Erik (Nor) ; 35. PAGE Hugo (Fra) ; 36. TEUNISSEN Mike (Ned) ; 37. VLIEGEN Loïc

AG2R Citroën Team

41. VAN AVERMAET Greg ; 42. COSNEFROY Benoît (Fra) ; 43. DEWULF Stan ; 44. NAESEN Lawrence ; 45. NAESEN Oliver ; 46. RETAILLEAU Valentin (Fra) ; 47. TOUZÉ Damien (Fra)

Bahrain - Victorious

51. ARNDT Nikias (All) ; 52. GOVEKAR Matevž (Slo) ; 53. GRADEK Kamil (Pol ; 54. RAJOVIĆ Dušan (Ser) ; 55. SCOTT Cameron (Aus) ; 56. MOHORIČ Matej (Slo) ; 57. WRIGHT Fred (GBR)

BORA - hansgrohe

61. MEEUS Jordi ; 62. JUNGELS Bob (Lux) ; 63. HALLER Marco (Aut) ; 64. KOCH Jonas (All) ; 65. ARCHBOLD Shane (N-Z) ; 66. POLITT Nils (All) ; 67. SCHACHMANN Maximilian (All)

Cofidis

71. ZINGLE Axel (Fra) ; 72. CONSONNI Simone (Fra) ; 73. KREDER Wesley (Ned) ; 74. NOPPE Christophe ; 75. PÉRICHON Pierre-Luc (Fra) ; 76. RENARD Alexis (Fra) ; 77. WALLAYS Jelle

EF Education-EasyPost

81. BETTIOL Alberto (Ita) ; 82. BISSEGGER Stefan (Sui) ; 83. DOULL Owain (GBR) ; 84. KEUKELEIRE Jens ; 85. RUTSCH Jonas (All) ; 86. SCULLY Tom (N-Z) ; 87. WIŚNIOWSKI Łukasz (Pol)

Groupama - FDJ

91. KÜNG Stefan (Sui) ; 92. GENIETS Kevin (Lux) ; 93. ASKEY Lewis (GBR) ; 94. LE GAC Olivier (Fra) ; 95. MADOUAS Valentin (Fra) ; 96. STEWART Jake (GBR) ; 97. WATSON Samuel (GBR)

Movistar Team

101.GAVIRIA Fernando (Col) ; 102.ERVITI Imanol (Esp) ; 103.JORGENSON Matteo (USA) ; 104.NORSGAARD Mathias (Dan) ; 105.ROMEO Iván (Esp) ; 106.MAS Lluís (Esp) ; 107.LAZKANO Oier (Esp)

Les derniers vainqueurs

· 2012 : Tom Boonen

· 2013 : Fabian Cancellara (Sui)

· 2014 : Peter Sagan (Slo)

· 2015 : Geraint Thomas (G-B)

· 2016 : Michal Kwiatkowski (Pol)

· 2017 : Greg Van Avermaet

· 2018 : Niki Terpstra (P-B)

· 2019 : Zdenek Stybar (Cze)

· 2020 : annulé (Covid)

· 2021 : Kasper Asgreen (Dan)

· 2022 : Wout van Aert

Le classement 2022 (25 mars) : 1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) les 203,9 km en 4h38 (moy : 44 km/h) ; 2. Christophe Laporte (Fra) ; 3. Stefan Küng (Sui) à 1:35 ; 4. Matej Mohoric (Slo) à 1:36 ; 5. Biniam Girmay (Ery) ; 6. Jhonatan Narvaez (Equ) ; 7. Valentin Madouas (Fra) ; 8. Dylan van Baarle (P-B) ; 9. Tiesj Benoot ; 10. Kasper Asgreen (Dan) ; 11. Rasmus Tiller (Nor) à 3:30 ; 12. Mike Teunissen (P-B) ; 13. Anthony Turgis (Fra) ; 14. Michael Gogl (Aut) à 3:31 ; 15. Jasper Stuyven à 3:34 ; 16. Ivan Garcia Cortina (Esp) à 5:34 ; 17. Marco Haller (Aut) ; 18. Nathan van Hooydonck à 5 :43 ; 19. Dries de Bondt ; 20. Michael Valgren (Dan) à 5:44 ;… 175 partants pour 111 arrivants.