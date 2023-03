Lotto Dstny compte sur Arnaud De Lie et Caleb Ewansur Gand-Wevelgem: "Nous sommes présents avec notre équipe la plus forte"

"À l'E3, notre coureur avec qui nous voulions aller le plus loin, Florian Vermeersch, a manqué de chance au pire moment. Il était toujours en position favorable sur le Taaienberg, mais il a été victime d'une crevaison", a rappelé le directeur sportif Nikolas Maes.

"Nous l'avons ensuite dépanné et juste au moment où il était sur le point de rejoindre l'avant de la course, il a dû à nouveau s'arrêter pour un autre pneu crevé. Après cela, c'était fini et nous avons décidé qu'il devait arrêter. Le point positif est que Florian n'est pas vraiment rassasié et a pu se ménager un peu. Avec La Panne, l'E3 et Gand-Wevelgem, c'est une semaine vraiment difficile."

Lotto Dstny compte déjà deux gros sprinteurs. "C'est très bien en effet, mais il faut y arriver jusqu'au sprint. Les conditions météorologiques seront changeantes. Des Moëres au Kemmelberg, ce sera calme avec le vent. Il y aura des attaques dans le Heuvelland et le Kemmelzone. À partir d'Ypres, ce sera avec un vent de travers jusqu'à Wevelgem. Nous sommes donc encore loin d'un sprint massif", a souligné Maes.

"Je ne m'attends pas à ce que nous atteignions la ligne d'arrivée avec 80 coureurs. L'avantage de De Lie est qu'il peut bien digérer le Heuvelland. Je pense que nous sommes au départ à Ypres avec notre groupe le plus fort."