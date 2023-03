”Wout le regrettera”, “Je ne l’aurais pas fait”, Tom Boonen et Eddy Merckx sceptiques après le choix de Wout van Aert à Gand-Wevelgem

Contacté par nos confrères de Sporza, Eddy Merck a expliqué qu’il n’était “pas vraiment étonné” mais n’approuve pas spécialement ce coix. “C’est le choix de Wout de laisser gagner son coéquipier, mais moi, je ne l’aurais pas fait, a-t-il expliqué. Il était le plus fort dans le Mont Kemmel, et il aurait pu écrire l’Histoire s’il avait réussi à enchaîner des victoires sur l’E3, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres. Mais je ne sais pas ce qu’il se dit au sein de l’équipe et comment le groupe vit, évidemment !”

Toujours chez nos confrères flamands, Tom Boonen a aussi évoqué cette décision importante.” Je peux comprendre la décision de Wout, j’ai moi aussi parfois aidé des coéquipiers à s’imposer. Mais jamais dans un cas de figure pareil ! , a-t-il expliqué avant de faire un parallèle avec Paris-Nice, course durant laquelle le cyclocrossman et Primoz Roglic avaient déjà laissé le Français s’imposer sur une étape l’an passé. Gand-Wevelgem, ce n’est pas une étape de Paris-Nice. Moi, j’aurais préféré sprinter. Utopique d’envisager un tel scénario, mais c’est ce qu’il y a de plus savoureux. Je pense que Wout le regrettera : les coéquipiers, ça va, ça vient. Peut-être que Christophe Laporte jouera un rôle décisif pour lui au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, mais ce n’est pas garanti.”

Alors que les deux Monuments pavés approchent van Aert devra donc espérer que son fidèle équipier pourra l’aider dans sa quête d’une de ses courses mythiques qui manquent toujours à son palmarès.