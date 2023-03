Champion d'Europe du contre-la-montre en 2020 et 2021, Stefan Küng a accepté notre invitation pour évoquer un palmarès qui mériterait d'être garni mais aussi son amour pour les classiques flandriennes, la domination des trois phénomènes et son travail permanent dans le contre-la-montre. Une discipline qu'il rêve de dominer au mois d'août prochain pour s'offrir un maillot-arc-en-ciel aux Mondiaux de Glasgow au nez et à la barbe de Wout van Aert et Remco Evenepoel.