Stefan Küng : “Le déclic, un phénomène bien réel”

Stefan, vous étiez parfaitement placé au moment de l’attaque décisive de van Aert et Laporte à Gand-Wevelgem mais vous avez eu un souci…

”J’avais tellement froid aux mains que je n’ai pas réussi à changer de vitesse et je suis resté bloqué sur un trop gros développement. J’ai dû m’arrêter et puis, le temps de me relancer, la course était perdue. Pourtant, ces conditions météo me conviennent bien d’habitude. J’espère qu’on évitera une telle pluie dimanche pour le Tour des Flandres.”

Ce mercredi vous disputez À Travers la Flandre sans van Aert, van der Poel et Pogacar, ce qui pourrait ouvrir la course.

”Ils étaient au-dessus du lot au GP E3 donc c’est vrai que des coureurs comme moi auront plus de chances ce mercredi. Et quand les trois que vous citez sont là, il faut essayer de provoquer un scénario de course qui nous est favorable. Dans le vélo ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne.”

Dans le monde idéal où Valentin Madouas et vous faites un numéro comme Laporte et van Aert, qui décidera du vainqueur ?

”Wout et Christophe sont habitués à cette situation maintenant (rires). Mais quand cela t’arrive pour la première fois, c’est plus compliqué, comme on l’a vu avec SD Worx aux Strade Bianche où rien n’a été décidé (NdlR : dans la course féminine). Dans le cas de Valentin et moi, on attend tous les deux notre première victoire dans une classique World Tour donc j’imagine qu’il faudrait qu’on s’explique au sprint.”

Lequel des monuments pavés vous convient le mieux ?

”J’ai toujours eu un faible pour Paris-Roubaix. J’en suis tombé amoureux dès ma première participation. C’est vraiment une course d’usure, le corps s’affaiblit au fil des secteurs pavés. C’est ce qui me convient le mieux.”

On a parfois l’impression que le Tour de France est le rendez-vous principal des équipes françaises mais il y a une vraie culture des classiques chez Groupama-FDJ…

”Oui l’équipe et le staff adorent ces courses. Marc Madiot, le grand patron, en est fan et on a plusieurs directeurs sportifs comme Frédéric Guesdon et Martial Gayant qui connaissent les routes par cœur. Ce sont des courses tellement particulières… si tu prends le Mur de Grammont, il n’a rien d’insurmontable. Mais quand tu arrives au pied après avoir fait cent sprints pour te placer avant un virage ou au pied d’un mont, c’est forcément différent. Dans l’équipe, ils disent : 'Ça, ce sont des vraies courses.' Quand vous ajoutez des conditions climatiques comme ce dimanche à Gand-Wevelgem, on en vient parfois à se demander si on ne serait pas mieux à travailler au chaud, dans un bureau (rires).”

Si on vous dit qu’à 29 ans votre palmarès n’est pas tout à fait à la hauteur de vos qualités, vous êtes d’accord ?

”C’est vrai que je suis passé plusieurs fois tout près d’une grande victoire mais si je devais arrêter ma carrière demain pour une raison X ou Y, je serais fier de ce que j’ai accompli.”

Chez BMC, vous avez côtoyé un coureur qui a attendu de fêter ses 30 ans pour avoir un déclic et enchaîner les grandes victoires. Vous voyez de qui on parle ?

”Notre ami Greg (NdlR : Van Avermaet) ! C’est vrai que le déclic est un phénomène bien réel. J’étais son équipier quand tout lui réussissait, en 2017. Dans mon cas, il est évident que j’ai le niveau pour gagner les grands chronos. J’ai fait deux fois deuxième sur le Tour, je suis vice-champion du monde pour trois secondes et vice-champion d’Europe pour moins d’une seconde… avec un peu de réussite, peut-être que j’enchaînerai les victoires.”

Justement, vous avez de nouveau adapté votre position sur le vélo de chrono cet hiver.

”C’est un travail permanent qui était d’autant plus nécessaire cet hiver que l’UCI a adapté son règlement. Ils ont voulu réduire les avantages liés à la taille. Avant, Remco, qui fait 1m71, et moi, qui fais 1m93, nous devions rouler avec la même distance entre les accoudoirs et le point le plus haut du cintre. Mais maintenant je peux augmenter cette distance à 14 centimètres alors que Remco reste à 10 centimètres. Cela rend la position des grands coureurs plus aérodynamique et confortable. J’aime beaucoup ce nouveau règlement.”