Engagés, records, parcours, horaires ou historique : tout savoir sur A Travers les Flandres

Ce n’est que depuis 2000 que la semi-classique est renommée A travers les Flandres (ou la Flandre, c’est selon) et part de Roulers. Elle intègre le World Tour 17 ans plus tard et se voit changer de date en 2018 pour se disputer 5 jours avant le Tour des Flandres et non plus 1 semaine et demi.

Records

Pas moins de 14 coureurs se partagent le record avec chacun 2 succès. Notamment, Raymon Impanis, Walter Planckaert, Walter Godefroot, Johan Museeuw, Niki Terpstra, Yves Lampaert et Mathieu van der Poel figurent dans cette liste.

Avec 54 succès, la Belgique domine de loin le palmarès de l’épreuve, devant les Pays-Bas (15) et l’Australie (2).

Parcours

183,7 km pour rallier Waregem, dont 11 côtes au lieu de 13 l’année dernière et 8 secteurs pavés. 1 tour local avec notamment 2 passages sur le Nokereberg dont le dernier intervient à 9,2 km de l’arrivée.

Le parcours (légèrement) modifié de la 77e édition de A travers la Flandre. ©Flanders Classics

L’itinéraire-Horaire

Départ fictif à 12h05 Horaire à 44km/h

Roulers, départ réel 183,7 12h20

Volkegemberg, 117,4 13h50

Hotond, 100,5 14h13

Knokteberg-Trieu, 93 14h24

Kortekeer, 85,4 14h34

Berg Ten Houte, 71,6 14h53

Kanarieberg, 65,9 15h01

Knokteberg-Trieu, 52,9 15h18

Hotond, 49,3 15h23

Ladeuze, 38,1 15h38

Nokereberg, 21,8 16h01

Nokere, 9,2 16h18

Arrivée Verbindingsweg Waregem, 16h30

La liste des équipes engagées

25 équipes dont 18 WorldTour : AG2R, Alpecin, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jumbo, Movistar, Soudal Quick-Step, Arkéa-Samsic, Jayco, DSM, Trek et UAE.

7 UCI ProTeams invitées : Lotto-Dstny, Flanders-Baloise, Bingoal WB, Totalnergies, Israel-Premier Tech, Q36.5 et Uno-X.

ALPECIN-DECEUNINCK

1 PHILIPSEN Jasper ; 2 HERMANS Quinten ; 3 DE BONDT Dries ; 4 PLANCKAERT Edward ; 5 GHYS Robbe ; 6 SINKELDAM Ramon (NED) 7 VAN DEN BOSSCHE Fabio

AG2R CITROEN TEAM

11 VAN AVERMAET Greg ; 12 GAUTHERAT Pierre (FRA) ; 13 NAESEN Lawrence ; 14 NAESEN Oliver ; 15 TOUZE Damien (FRA) ; 16 RETAILLEAU Valentin (FRA) ; 17 DEWULF Stan

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

21 CHZHAN Igor (KAZ) ; 22 GIDICH Yevgeniy (KAZ) ; 23 FEDOROV Yevgeniy (KAZ) ; 24 GRUZDEV Dmitriy (KAZ) ; 25 NURLYKHASSIM Nurbergen (KAZ) ; 26 LAAS Martin (EST) ; 27 SYRITSA Gleb

BORA – HANSGROHE

31 POLITT Nils (GER) ; 32 ARCHBOLD Shane (NZL) ; 33 GAMPER Patrick (AUT) ; 34 HALLER Marco (AUT) ; 35 KOCH Jonas (GER) ; 36 VAN POPPEL Danny (NED) ; 37 MEEUS Jordi

BAHRAIN VICTORIOUS

41 PASQUALON Andrea (ITA) ; 42 GOVEKAR Matevž (SLO) ; 43 MACIEJUK Filip (POL) ; 44 GRADEK Kamil (POL) ; 45 RAJOVIC Dusan (SRB) ; 46 SCOTT Cameron (AUS) ; 47 WRIGHT Fred (GBR)

UAE TEAM EMIRATES

51 ACKERMANN Pascal (GER) ; 52 BAX Sjoerd (NED) ; 53 BJERG Mikkel (DEN) ; 54 GIBBONS Ryan (RSA) ; 55 LAENGEN Vegard Stake (NOR) ; 56 TRENTIN Matteo (ITA) ; 57 WELLENS Tim

JUMBO-VISMA

61 AFFINI Edoardo (ITA) ; 62 BENOOT Tiesj ; 63 KOOIJ Olav (NED) ; 64 ROOSEN Timo (NED) ; 65 VAN DER SANDE Tosh ; 66 VAN DIJKE Mick (NED) ; 67 LAPORTE Christophe (FRA)

INEOS GRENADIERS

71 PIDCOCK Thomas (GBR) ; 72 HEIDUK Kim (GER) ; 73 NARVAEZ PRADO Jhonatan (ECU) ; 74 GANNA Filippo (ITA) ; 75 TURNER Ben (GBR) ; 76 SHEFFIELD Magnus (USA) ; 77 SWIFT Ben (GBR)

SOUDAL QUICK-STEP

81 ALAPHILIPPE Julian (FRA) ; 82 BALLERINI Davide (ITA) ; 83 STEIMLE Jannik (GER) ; 84 VAN LERBERGHE Bert ; 85 MERLIER Tim ; 86 PEDERSEN Casper (DEN) ; 87 VAN TRICHT Stan

GROUPAMA – FDJ

91 KÜNG Stefan (SUI) ; 92 ASKEY Lewis (GBR) ; 93 GENIETS Kévin (LUX) ; 94 LE GAC Olivier (FRA) ; 95 LIENHARD Fabian (SUI) ; 96 MADOUAS Valentin (FRA) ; 97 STEWART Jake (GBR)

TREK – SEGAFREDO

101 PEDERSEN Mads (DEN) ; 102 LIEPINS Emils (LET) ; 103 VACEK Mathias (TCH) ; 104 HOOLE Daan (NED) ; 105 KIRSCH Alex (LUX) ; 106 STUYVEN Jasper ; 107 THEUNS Edward

EF EDUCATION – EASYPOST

111 BETTIOL Alberto (ITA) ; 112 BISSEGGER Stefan (SUI) ; 113 SCULLY Tom (NZL) ; 114 HONORÉ Frølich Mikkel (DEN) ; 115 RUTSCH Jonas (GER) ; 116 POWLESS Neilson (USA) ; 117 VAN DEN BERG Julius (NED)

TEAM JAYCO ALULA

121 MATTHEWS Michael (AUS) ; 122 QUICK Blake (AUS) ; 123 MEZGEC Luka (SLO) ; 124 O’BRIEN Kelland (AUS) ; 125 ŠTYBAR Zdeněk (CZE) ; 126 DURBRIDGE Luke (AUS) ; 127 REINDERS Elmar (NED)

MOVISTAR TEAM

131 GAVIRIA Fernando (COL) ; 132 RANGEL COSTA (BRA) ; 133 NORSGAARD Mathias (DEN) ; 134 HOLLMANN Juri (GER) ; 135 LAZKANO LOPEZ Oier (ESP) ; 136 MAS BONET Luis Guillermo (ESP) ; 137 ROMEO ABAD Ivan (ESP)

TEAM DSM

141 DEGENKOLB John (GER) ; 142 BITTNER Pavel (CZE) ; 143 EEKHOFF Nils (NED) ; 144 HEINSCHKE Leon (GER) ; 145 WELSFORD Sam (AUS) ; 146 RODENBERG Frederik (GBR) ; 147 VERMAERKE Kevin (USA)

COFIDIS

151 ALLEGAERT Piet ; 152 CONSONNI Simone (ITA) ; 153 KREDER Wesley (NED) ; 154 NOPPE Christophe ; 155 ZINGLE Axel (FRA) ; 156 RENARD Alexis (FRA) ; 157 WALSCHEID Maximilian (GER)

TEAM ARKEA – SAMSIC

161 BIERMANS Jenthe ; 162 DEKKER David (NED) ; 163 LEDANOIS Kevin (FRA) ; 164 LOUVEL Matis (FRA) ; 165 MCLAY Daniel (GBR) ; 166 MOZZATO Luca (ITA) ; 167 PONOMAR Andrii (UKR)

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

171 DE GENDT Aime ; 172 THIJSSEN Gerben ; 173 PAGE Hugo (FRA) ; 174 PLANCKAERT Baptiste ; 175 VAN DER HOORN Taco (NED) ; 176 BYSTROM Sven Erik (NOR) ; 177 PETIT Adrien (FRA)

LOTTO DSTNY

181 DE LIE Arnaud ; 182 BEULLENS Cedric ; 183 EENKHOORN Pascal (NED) ; 184 DE BUYST Jasper ; 185 EWAN Caleb (AUS) ; 186 FRISON Frederik ; 187 GRIGNARD Sébastien

ISRAEL – PREMIER TECH

191 VANMARCKE Sep ; 192 HOULE Hugo (CAN) ; 193 NEILANDS Krists (LAT) ; 194 BOIVIN Guillaume (CAN) ; 195 REYNDERS Jens ; 196 VAN ASBROECK Tom ; 197 GOLDSTEIN Omer (ISR)

UNO-X PRO CYCLING TEAM

201 KRISTOFF Alexander (NOR) ; 202 BENDIXEN Louis (DEN) ; 203 HALVORSEN Kristoffer (NOR) ; 204 LEVY Blume William (DEN) ; 205 URIANSTAD Martin (NOR) ; 206 TILLER Rasmus (NOR) ; 207 WÆRENSKJOLD Søren (NOR)

TOTALENERGIES

211 BOASSON-HAGEN Edvald (NOR) ; 212 VAN GESTEL Dries ; 213 BONNET Thomas (FRA) ; 214 DUJARDIN Sandy (FRA) ; 215 JEANNIERE Emilien (FRA) ; 216 SOUPE Geoffrey (FRA) ; 217 TURGIS Anthony (FRA)

BINGOAL WB

221 VAN KEIRSBULCK Guillaume ; 222 DESAL Ceriel ; 223 BLOUWE Louis ; 224 MERTENS Julian ; 225 ROBEET Ludovic ; 226 VAN BOVEN Luca ; 227 DE MAEGHT Dorian

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

231 BAUER Jack (NZL) ; 232 COLOMBO Filippo (SUI) ; 233 MALECKI Kamil (POL) ; 234 FEDELI Alessandro (ITA) ; 235 MOSCHETTI Matteo (ITA) ; 236 PARISINI Nicolo' (ITA) ; 237 ZUKOWSKY Nickolas (CAN)

TEAM FLANDERS – BALOISE

241 COLMAN Alex ; 242 DE VYLDER Lindsay ; 243 DENS Tuur ; 244 DE WILDE Gilles ; 245 VANDENBRANDEN Noa ; 246 VAN HEMELEN Vincent ; 247 VANHOOF Ward

Les derniers vainqueurs

2012 : Niki Terpstra (Ned)

2013 : Oscar Gatto (Ita)

2014 : Niki Terpstra (Ned)

2015 : Jelle Wallays

2016 : Jens Debusschere

2017 : Yves Lampaert

2018 : Yves Lampaert

2019 : Mathieu van der Poel (Ned)

2020 : annulé

2021 : Dylan van Baarle (Ned)

2022 : Mathieu van der Poel (Ned)

Le classement de 2022 (30 mars)

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) les 183,7 km en 4h06 (moy : 44,87 km/h) ; 2. Tiesj Benoot à 0:01 ; 3. Thomas Pidcock (GBR) à 0:05 ; 4. Victor Campenaerts ; 5. Nils Politt (All) ; 6. Stefan Kung (Sui) ; 7. Kelland O’Brien (Aus) 8. Ben Turner (G-B) à 0:12 ; 9. Jan Tratnik (Slo) à 2:08 ; 10. Tadej Pogacar (Slo) 11. Valentin Madouas (Fra) ; 12. Andrea Pasqualon (Ita) à 3 :48 ; 13. Amaury Capiot ; 14. Jannik Steimle (All) ; 15. Magnus Sheffield (USA) ; 16. Greg Van Avermaet ; 17. Soren Kragh Andersen (Dan) ; 18. Olivier Le Gac (Fra) ; 19. Matis Louvel (Fra) ; 20. Alexis Gougeard (Fra) ;… 171 partants pour 108 arrivants.