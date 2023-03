Même diminué, Benoot a été très précieux: "Je pourrai jouer mon rôle au Tour des Flandres"

Pourtant, le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne ne se sentait pas dans un grand jour ce mercredi. À cause d’un petit refroidissement subi ces derniers jours. "J’ai quand même eu le feu vert du médecin pour prendre le départ. J’ai eu un peu mal à la gorge et j’ai peu roulé depuis le Grand Prix de l’E3. La condition reste bonne, mais je me sentais un peu moins bien dans le final et je l’ai dit à Christophe Laporte. J’ai fait les efforts pour réagir et le mettre dans un fauteuil."

Si l’armada Jumbo-Visma continue d’impressionner, elle n’est pas à l’abri des microbes. En plus du Belge Benoot qui n’était pas à 100%, la formation néerlandaise a rapidement perdu son redoutable sprinter et solide Flandrien Olav Kooij, qui souffrait de maux d’estomac. "Mais nous avons su nous retrouver en nombre à l’avant. Il y avait cependant d’autres duo d’équipes (EF Education Easy Post et Groupama-FDJ) et ce n’était pas simple comme situation, mais nous avons su nous en sortir."

Est-il inquiet d’être un peu diminué avant le Tour des Flandres ? "Non, je pourrai jouer mon rôle. Nous avons beaucoup gagné jusqu’à présent, mais les grands objectifs arrivent seulement maintenant."