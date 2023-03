La confiance et la justesse tactique, les plus gros dopants des Jumbo-Visma

Stefan Küng lui-même nous le racontait dans le dernier numéro de Radio Peloton : “En 2017, je me souviens que Greg Van Avermaet s’était aligné à Gand-Wevelgem sans grande ambition et il avait été surpris de s’imposer sur une attaque en facteur, deux jours après sa victoire à l’E3.” Le Suisse a-t-il repensé à cette phrase, en s’endormant ce mercredi ? C’est bien possible. Car cette fois, c’est Christophe Laporte qui s’est offert un doublé avec une attaque en facteur, à 4 kilomètres de l’arrivée.

Il restait 5,4 kilomètres à parcourir quand Honoré plaçait la première véritable attaque dans le groupe de tête. Benoot ne faisait pas l’erreur d’hésiter : pourtant moins explosif que le Danois, il sautait dans sa roue quand Madouas avait un temps de retard pour la Groupama, troisième équipe de l’échappée à pouvoir s’appuyer sur deux représentants. Narvaez et Hermans, esseulés, réagissaient plus tard encore, suivis par un Kristoff qui était pourtant à l’avant depuis le début de la course et par un Powless qui a quelque peu paniqué alors qu’il pouvait compter sur Honoré à l’avant. Laporte, déjà rassasié par son succès à Gand-Wevelgem, était sans doute prêt à perdre. Et c’est ce qui l’a fait gagner. "Je me sentais moins bien, je l'ai dit à Christophe et j'ai fait l'effort nécessaire pour le mettre dans un fauteuil", expliquait Benoot à l'arrivée.

Après 400 mètres de bagarre et la formation de deux groupes distincts, Benoot et Laporte comprenaient en même temps que la situation ne leur était plus favorable. Les oreillettes ont-elles fonctionné ? Toujours est-il que le Belge cassait les relais devant, où Hermans était devenu le favori du groupe de tête, tout en se retournant pour constater que le Français faisait l’effort nécessaire pour terminer le travail d’un Kristoff en bout de course. Küng sentait le danger mais, moins fort que le vainqueur de Gand-Wevelgem, il était incapable de tenir sa roue.

Les rôles s’étaient alors inversés en moins de dix secondes chez Jumbo-Visma et voilà que Benoot pouvait se charger d’enterrer le deuxième groupe pendant que Laporte comprenait qu’il était le plus frais des cinq coureurs de tête puisque Honoré (qui insistait naïvement avec quatre adversaires dans sa roue), Hermans, Madouas et Küng avaient tous fait des efforts plus violents que lui dans le kilomètre précédent.

Laporte ne pouvait plus se tromper en levant le cul de la selle le temps de deux coups de pédale, à peine, avant de se rasseoir. Moins de 200 mètres plus loin, il constatait que Küng ne pourrait pas boucher le trou et il savait très bien que ses qualités de finisseur suffiraient à terminer le travail que Benoot et ses adversaires lui avaient prémâché.

Trois jours après sa première victoire dans une classique World Tour, Laporte doublait la mise avec peut-être plus de facilité que lorsqu’il a dû serrer les dents pour survivre aux conditions dantesques et s’accrocher à la roue de Wout van Aert dans le Mont Kemmel, dimanche. Et c’est tant pis pour tous les autres, qui ont raté la plus belle occasion d’accrocher une classique flamande à leur palmarès cette saison, en l’absence des trois ténors.