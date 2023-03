Le sujet que vous avez choisi : qui peut battre les trois grands sur le Tour des Flandres ?

Les trois hommes étaient déjà au-dessus du lot sur Milan-Sanremo (accompagnés il est vrai par un étonnant Filippo Ganna sur les pentes du Poggio) et encore plus sur le GP E3 vendredi dernier. La classique d’Harelbeke est considérée comme la répétition générale avant le Tour des Flandres et les coureurs qui la dominent sont la plupart du temps ceux que l’on retrouve en haut du classement une semaine plus tard à Audenarde. D’autant plus quand ils ont écrasé la concurrence sur les monts flamands comme c’était le cas vendredi dernier.

À lire aussi

”J’ose déjà pronostiquer le podium”

À tel point que beaucoup de monde estime que le podium du Tour des Flandres est d’ores et déjà connu : “Le podium du Ronde, j’ose déjà le pronostiquer”, expliquait notamment l’ancien champion de Belgique Oliver Naesen à ce sujet, “Pogacar, van Aert et van der Poel se détachent de la tête et des épaules.”

À lire aussi

Alors, même si en plus les coureurs eux-mêmes le pensent, à la question de savoir si quelqu’un peut battre Pogacar, Van der Poel et Van Aert sur la Minderbroedersstraat d’Audenarde, on aurait tendance à répondre par la négative. D’autant que les surprises ne sont pas forcément fréquentes sur le Tour des Flandres ces dernières années. Hormis Alberto Bettiol en 2019 qui avait surpris tout le monde dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, c’est toujours l’un des grands favoris qui s’impose depuis l’introduction du nouveau parcours en 2012.

Mais la grande histoire du cyclisme nous a déjà démontré que ce ne sont pas toujours les favoris, aussi grands soient-ils, qui émergent à la fin. Même si la différence de niveau semble colossale entre le trio et le reste du peloton, ceux-ci ne sont pas à l’abri d’une chute, d’un problème mécanique à un mauvais moment, d’une mauvaise journée ou simplement d’une erreur tactique.

Et certains coureurs pourraient bien en profiter. Mais tous devront utiliser la même tactique : l’anticipation. Personne ne pourra suivre les trois fantastiques sur le dernier enchaînement Vieux Quaremont – Paterberg et ceux qui veulent espérer la victoire devront donc avoir un coup d’avance à ce moment-là.

À lire aussi

Le jeu d’équipe et un revenant

Derrière le trio, on pense évidemment aux autres forces vives de Jumbo-Visma. Hormis Van Aert (vainqueur du GP E3), trois autres coureurs au maillot jaune et noir ont déjà levé les bras au moins une fois sur une (semi-) classique cette saison : Dylan van Baarle sur le Nieuwsblad, Tiesj Benoot à Kuurne et dernièrement Christophe Laporte sur Gand-Wevelgem et À travers la Flandre. Collectivement, Jumbo-Visma est de loin l’équipe la mieux armée même si elle ne pourra finalement pas compter sur le Néerlandais.

Collectivement, l'équipe Jumbo-Visma sera la plus forte sur le Tour des Flandres. ©JDM

Dans l’équipe néerlandaise, on affirme qu’on ne mettra pas tous les œufs dans le même panier. Dès lors, des coureurs comme Van Hooydonck, Laporte ou Benoot peuvent tenter leur chance de loin et peut-être profiter du marquage entre les trois grands avec un Wout van Aert qui pourrait ne pas rouler derrière ses équipiers. Cette stratégie collective a encore été répétée par le grand patron de l’équipe néerlandaise dernièrement : “Personne n’est au-dessus de l’équipe. Même pas Wout”, avait expliqué Richard Plugge au Laatste Nieuws fin février, “Wout est certainement l’un des favoris sur toutes les grandes classiques, mais nous pensons d’abord à l’équipe, avec laquelle nous pouvons jouer un très chouette jeu.” Dans ce cas de figure, et même s’il ne remporterait pas la course de ses rêves, van Aert serait sans doute le plus heureux des trois grands favoris.

À lire aussi

Un autre nom à mettre dans la catégorie des lauréats potentiels est sans doute Tom Pidcock. L’Anglais a réalisé un véritable numéro sur les Strade Bianche mais a connu deux mauvaises chutes sur Tirreno-Adriatico par la suite. La seconde lui a occasionné une commotion cérébrale, l’obligeant à faire l’impasse sur Milan-Sanremo ainsi que les premières classiques pavées. Sans cela, on parlerait sans doute des quatre fantastiques et non des trois…

Pidcock a repris sur À travers la Flandre de manière plutôt discrète mais l’ancien champion du monde de cyclo-cross pourrait revenir tout juste au bon moment pour créer la surprise sur le Tour des Flandres. "Pour moi, Pidcock se trouve très proche des trois grands", a ainsi expliqué Kurt Bogaerts, l'entraîneur du coureur d'Ineos à Sporza, "Mais avec le Tour des Flandres qui arrive, je préfère qu'on ne parle pas du Big 4. De cette manière, il pourra éviter la pression."

Madouas rêve des Flandres

Un nom vient encore à l’esprit si on doit se creuser la tête pour trouver des coureurs capables de remporter le Tour des Flandres cette année : Valentin Madouas. À 26 ans, le Breton ne possède pas encore un palmarès très fourni (seulement 5 victoires UCI mais aucune en WorldTour). S’il ne gagne pas beaucoup, le Français se rapproche d’une grande victoire dans une course longue et difficile. Très endurant, le coureur de Groupama-FDJ est souvent plus fort dans une course de plus de 250 kilomètres que de 200 kilomètres où de nombreux coureurs atteignent leurs limites. D’autant que Madouas avait pris la troisième place sur Vlaanderens Mooiste l’année dernière et compte bien faire mieux ce dimanche : “Je suis préparé dans ma tête à gagner le Tour des Flandres. J’ai fait troisième l’année dernière, je ne participe pas cette année en me disant que je veux être quatrième (rires)”, a-t-il expliqué il y a quelques jours sur RMC Sport, “J’ai un vrai objectif, c’est vraiment de gagner les Flandres dans ma carrière, et je veux aller gagner cette course cette année.”

Valentin Madouas rêve du Tour des Flandres. ©PDV

À lire aussi

Matej Mohoric est un autre nom à retenir. Le Slovène a été très fort sur le GP E3 vendredi dernier même s’il a dû laisser filer Van der Poel, Pogacar et Van Aert sur le Vieux Quaremont. Mais l’ancien vainqueur de Milan-Sanremo lit très bien la course et pourrait bien se faufiler dans un coup lors d’un moment de temporisation pour espérer damer le pion aux favoris.

Pour les autres, cela s'annonce compliqué. Notamment pour l'équipe Soudal-Quick. Si l'équipe de Patrick Lefevere a tant dominé dans les classiques printanières, il faut désormais faire le douloureux constat qu'elle ne joue plus les premiers rôles sur ces courses et voir l'un de ses coureurs lever les bras ce dimanche serait un véritable miracle.