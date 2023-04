Patrick Lefevere avant le Tour des Flandres : “On doit sauver notre honneur”

guillement "Laisser le contrôle à d'autres, ce n'est pas perdre son honneur..."

Atones depuis l’ouverture de la campagne des Flandriennes, les Loups n’ont pas encore apposé leur griffe sur un territoire qui ne leur appartient plus. “On doit sauver notre honneur”, lance ainsi Lefevere en ouverture de son discours, le regard fixé vers ses sept coureurs. Habituées à dicter chaque ligne ou presque du scénario de ces courses, les tuniques bleues semblent prêtes à se réinventer et changer de costume pour mieux exister dimanche. “Nous devons accepter qu’il ne nous incombe désormais plus de donner le ton du kilomètre zéro à l’arrivée, analyse ainsi Kasper Asgreen, vainqueur du Ronde en 2021. Cela ne signifie pas qu’on perd la face pour autant ou qu’on doit en être gêné. Il est tout à fait possible d’être performant sans avoir le contrôle de la course d’un bout à l’autre. Pogacar, van Aert et van der Poel sont d’un autre niveau actuellement lorsqu’ils dictent la manœuvre et mettent les gaz, alors à nous de nous montrer inventifs…”

La proie est devenue chasseur

Membre en 2020, aux côtés du Belge et du Néerlandais, de ce que l’on présentait alors comme le trio fantastique, Julian Alaphilippe semble avoir laissé sa place au double vainqueur du Tour dans une caste qu’il observe sans aucune forme de jalousie. “C’est comme cela dans le vélo, la roue tourne, sourit le Français. Un jour c’est toi, un jour c’est moi. J’ai le sentiment que le niveau ne fait que grimper dans le peloton d’année en année, mais l’essentiel, c’est de ne jamais arrêter d’essayer et de toujours donner le meilleur de moi-même. On en a assez parlé, j’ai vécu une année 2022 particulièrement compliquée. Je ne suis jamais aligné au départ d’une course en pleine possession de mes moyens et n’ai jamais pu aller au bout d’un réel bloc d’entraînement tant le sort s’est acharné. Mais c’est du passé et j’ai énormément travaillé cet hiver pour inverser cette dynamique. J’aimerais évidemment que tout ce boulot paie, mais il ne faut pas être trop impatient… J’ai toujours ce même feu en moi, et je crois même que je suis encore plus motivé qu’avant. Dimanche, nous endosserons le rôle de chasseur plutôt que celui de proie !”

Plutôt adepte du froid réalisme que de la méthode Coué, Patrick Lefevere braque son regard vers un passé pas si lointain afin de maintenir le gouvernail du navire bleu. “En 2021, c’est ce même groupe qui a fait une razzia sur la campagne du Nord et je continue de croire en ses qualités. Nous n’avons certes pas un leader de l’envergure de van Aert, van der Poel ou Pogacar mais nous demeurons collectivement solides. Ce n’est pas toujours le grandissime favori qui gagne dans le vélo et heureusement ! Qui aurait misé sur la victoire au sprint de Asgreen face à Mathieu il y a deux ans ou sur le succès de Terpstra ou de Gilbert lorsqu’ils se sont imposés à Audenarde… ? Le scénario idéal serait de voir un groupe de dix à quinze outsiders se dégager relativement tôt dans la finale d’une course qui fait, pour rappel, presque 270 kilomètres. C’est 80 de plus qu’À Travers la Flandre de mercredi et cela change beaucoup de choses, croyez-moi… ”