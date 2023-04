Peter Van Petegem pointe les endroits clés du Tour des Flandres : “Cela peut se jouer partout, surtout avec les trois grands”

”Première règle, dit-il. Le Tour des Flandres dure presque sept heures et ça peut se jouer partout. Ce sont toujours les coureurs qui font la course. Regardez quand Philippe Gilbert est parti, c’était à cent kilomètres de l’arrivée. À Milan-Sanremo, tout le monde sait que ça va se jouer dans le Poggio. Au Ronde, on peut partir n’importe où. Moi, j’avais démarré dans Tenbosse, une petite côte qui n’était pas recensée comme telle mais que je connaissais très bien puisque j’habitais à côté.”

Cette année, outre les dix-neuf côtes répertoriées, les coureurs devront franchir six secteurs pavés.

”Ils n’ont guère d’influence, poursuit Van Petegem. Le Tour des Flandres, ce sont les côtes, pas les secteurs pavés. Il faut être devant, surtout en cas de mauvais temps, mais ce ne sont pas du tout des secteurs comparables à de ceux de Paris-Roubaix. Ils sont beaucoup moins difficiles et généralement plus courts.”

Aux 8,750 km de pavés des secteurs, on doit cependant ajouter 11,500 km de côtes pavées, soit plus de vingt kilomètres au total. Le nouveau parcours emprunté depuis 2012 est-il plus dur que le précédent ?

”Avec le Mur de Grammont et le Bosberg, les meilleurs étaient aussi devant, explique Van Petegem. Maintenant, les principales difficultés sont plus concentrées en finale. Il y en a plus dans les soixante et surtout quarante derniers kilomètres, même s’il y a eu parfois quatre-vingts coureurs au bas de la dernière montée du Quaremont.”

Celui-ci, gravi à trois reprises (pour deux au Paterberg), est le vrai juge de paix.

”Son deuxième passage (km 218) devrait être le premier grand moment fort, dit-il. C’est là qu’on verra les favoris prendre la course en main. Je peux me tromper parce que maintenant on ne sait plus quoi penser parfois (il rit). On aura passé le cap du 215e kilomètre et sur dix kilomètres, on enchaîne Quaremont, Paterberg et Koppenberg. Ça va créer une grosse décision. Peut-être même déjà définitive avec quelques coureurs et même seulement les trois favoris. Le Koppenberg est surtout difficile si c’est très humide car, alors, ça se monte assis en force pour ne pas patiner de la roue arrière.”

"Pogacar est a priori le moins rapide des favoris. Sauf que le E3, c’est 200 km, pour 273 km dimanche, ce qui change tout."

Dès ce moment, il n’y a plus de temps morts.

”S’il y a encore un groupe relativement important, ensuite, c’est le Taaienberg qui offrira une autre empoignade entre les grands, assure le Flandrien. De toute façon, cette bagarre entre les meilleurs aura lieu dans le troisième Quaremont et, ou, dans le Paterberg. Parmi les trois favoris, Pogacar est a priori le moins rapide. On l’a vu à Harelbeke. Sauf que le E3, c’est 200 km, pour 273 km dimanche, ce qui change tout. Quand van der Poel est devancé par Asgreen, personne ne le voyait battu. Néanmoins, s’ils sont encore à trois après le Paterberg, Pogacar va devoir tenter quelque chose même s’il n’y a jamais eu d’attaque décisive entre le Paterberg et l’arrivée.”