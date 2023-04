La domination de Pogacar va durer, autant l’apprécier

Pour être tout à fait honnête, on a bien cru que ce groupe de onze (!) outsiders, qui aurait eu des allures d’échappée royale si l’on ne vivait pas à une époque où trois extra-terrestres dominent les classiques, allait même se disputer la victoire après avoir pris trois minutes (!) d’avance. Pedersen, Powless, Küng, Asgreen, Wright, Jorgenson, Trentin, Van Hooydonck et Vermeersch ont d’ailleurs résisté au retour de tous leurs semblables, les simples terriens, alors que Cosnefroy et Narvaez ont explosé en vol.

Il faut dire que ces onze-là avaient pris soin de collaborer parfaitement, lissant leur effort le plus longtemps possible. Certains avaient même retrouvé des équipiers en cours de route pour leur donner de précieux relais entre les bergs, face à un peloton qui réagissait avec autant de laxisme que les équipes de sprinters qui donnent un bon de sortie à des baroudeurs d’équipes invitées au début d’une étape du Tour de France.

Mais ce scénario taillé sur mesure n’aura permis de battre qu’un seul des trois ténors, au prix d’un sprint exceptionnel de Mads Pedersen après plusieurs kilomètres passés en solitaire à la tête de la course.

Comme attendu, Tadej Pogacar a décidé de lancer la finale lors du deuxième passage du Vieux Quaremont. Sans même prendre la peine d’essorer le peloton auparavant puisque Bjerg s’est contenté de prendre les devants à 500 mètres du pied de l’ascension, soit le relais le plus court de toute sa carrière. Le Slovène a d’abord autorisé van Aert et van der Poel à rester avec lui, se servant d’eux pour réduire l’écart sur l’échappée princière. Il avait déjà prévu de les jeter à la poubelle lors du dernier franchissement du Quaremont mais van der Poel s’est chargé de le débarrasser de van Aert dans le Kruisberg.

Dans les 57 derniers kilomètres de course, Pogacar est donc allé quatre minutes plus vite qu’une échappée composée de onze des vingt prétendants les plus sérieux à la victoire. Et il s’est débarrassé des deux plus grands spécialistes des classiques flamandes de la décennie, le tout sans jamais compter ses coups de pédale sur un terrain qui n’est pas censé être celui des vainqueurs du Tour de France. Rappelons une nouvelle fois qu’il n’est que le troisième à conquérir l’Hexagone et la Flandre dans une même vie, après Bobet et Merckx. Imaginez la tête de Boonen et Cancellara s’ils avaient été privés de succès dans le Ronde par Armstrong, Contador, Evans ou Froome…

Le plus grand exploit de Pogacar est peut-être d’avoir définitivement convaincu Eddy Merckx, du genre prudent lorsqu’il s’agit de commenter les succès de la jeune garde, qu’il fait partie de la même cour que lui, tout cannibale qu’il était. Il faut dire que Pogi a une fâcheuse tendance à devenir intraitable quand les kilomètres et les difficultés s’accumulent. À ce titre, tant le Tour de France que les monuments sont taillés pour lui, ce qui pourrait lui permettre de dessiner année après année un palmarès merckxien.

Nous, simples spectateurs, n’avons plus qu’à apprendre à apprécier le phénomène. Rien de plus facile, en théorie, lorsque celui-ci est toujours soucieux d’entretenir le spectacle. Dans la victoire comme dans la défaite, d’ailleurs. On l’a vu lors du dernier Tour de France…

