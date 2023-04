Tour des Flandres : De Gendt, Girmay et Van der Hoorn quittent l'hôpital mais sont forfaits pour Paris-Roubaix

"Les conséquences des chutes survenues dimanche sont exceptionnellement lourdes pour notre équipe : trois de nos coureurs ont dû être emmenés à l'hôpital et manqueront Paris-Roubaix", a regretté Aike Visbeek, manager de la performance. Ces forfaits s'ajoutent à ceux d'Adrien Petit (fracture d'une phalange) et Hugo Page (mononucléose). Ce qui signifie qu'Intermarché-Circus-Gobert devra s'appuyer sur des jeunes talents, à l'instar de Laurenz Rex et Dries De Pooter qui ont bouclé leur premier Tour des Flandres le week-end dernier. "Ils auront l'opportunité d'acquérir une précieuse expérience aux côtés de Mike Teunissen et Baptiste Planckaert. Je les sens prêts à relever ce beau défi", a souligné Visbeek. "Pour obtenir un résultat, nous devrons exploiter toutes nos options tactiques et assurément, adopter un comportement offensif."