GP de l'Escaut: Philipsen s'impose au sprint

Le Belge Jasper Philipsen s'est imposé sur le Grand Prix de l'Escaut (1.Pro), qui a emmené les coureurs de Terneuzen, aux Pays-Bas, à Schoten, en Belgique, sur 205,3 kilomètres mercredi après-midi. Le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck a pris le meilleur sur l'Australien Sam Welsford (DSM) et sur le Brtannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) dans un sprint massif. Souvent présenté comme le championnat du monde officieux des sprinteurs, le GP de l'Escaut n'a pas failli à sa réputation et les échappés n'ont jamais inquiété les équipes qui voulaient mettre leurs leaders sur orbite. Le peloton a contrôlé l'écart avec les fuyards et est arrivé à Schoten regrouper pour se disputer le sprint.