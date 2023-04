Comment se porte Van Aert, quatre jours après le Ronde ? "Il pourrait être mieux", a-t-il déclaré sans détour. "Cela ne va pas très bien, en fait. Dimanche, je suis tombé plus fort qu'il n'y paraissait et que je ne le pensais. Je me suis blessé au genou et aux côtes, et je souffre encore un peu. J'ai pu faire mes entraînements comme je le voulais, mais pas vraiment avec les bonnes sensations. C'est dommage. Il faut attendre de voir comment les choses vont se passer dimanche."

Van Aert espère tout de même terminer en beauté son printemps des classiques dans l'Enfer du Nord. "Les conditions sont bonnes et j'essaie vraiment de me recharger mentalement pour y aller encore une fois. Il y a encore une très belle opportunité ici à Roubaix, et j'espère rouler à nouveau dans la finale. Je ferai tout pour être à nouveau prêt dimanche, mais j'aurai besoin de tout le temps possible. Pour l'instant, le travail est terminé : il s'agit de se reposer et d'essayer de se préparer."

La reconnaissance elle-même, que Van Aert a qualifiée de "désagréable". "Parce que le temps n'était pas très clément. Et les secteurs étaient assez grasses. C'est le genre d'entraînement où l'on compte à rebours jusqu'à ce que l'on voie le bus. Dimanche, il n'y aura pas beaucoup de boue, je m'attends à une édition sèche avec peut-être un peu d'humidité ici et là, mais cette reconnaissance a toujours son utilité. C'était un bon rafraîchissement. De la préparation des boyaux à la sensation sur le matériel".