La crevaison au pire moment : voici comment Wout van Aert a perdu Paris-Roubaix (VIDEO)

Autre scénario possible: Van der Poel aurait peut-être refusé de relayer Van Aert, puisqu’il pouvait compter sur la présence de Jasper Philipsen dans le groupe de poursuite. Un sprint à six aurait alors été possible sur le vélodrome.

Qu’à cela ne tienne, le sort a décidé de sourire à Van der Poel et de maudire, une fois de plus, un Wout van Aert toujours malchanceux à Paris-Roubaix. Si son premier pépin mécanique était intervenu au meilleur moment (plus de dix kilomètres avant la Trouée d’Arenberg, ce qui lui a laissé le temps de réintégrer le peloton), le second a causé sa perte.