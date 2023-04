Mathieu van der Poel gagne Paris-Roubaix : “Un de mes meilleurs jours sur le vélo”

guillement "J'ai pris tous les risques mais je n'ai jamais perdu le contrôle."

”J’ai pris tous les risques et je n’ai jamais perdu le contrôle du vélo, assure-t-il. Je sais que c’était spectaculaire mais c’est ça le cyclisme. J’ai connu l’un des meilleurs jours de ma carrière sur le vélo. Je me sentais vraiment très fort. Très tôt dans la course, j’ai essayé d’attaquer parce que je me sentais mais, à ce moment, c’était difficile de faire sauter tout le monde de ma roue.”

De la chute de Degenkolb, il ne se rappelle pas grand-chose. “Je ne sais toujours pas si c’est de ma faute ou s’il est tombé à cause d’un spectateur. Il faut que je regarde les images à la télé.”

Il est conscient que son principal rival a manqué de chance. “La crevaison de Wout a été le moment décisif de la course. Il avait la capacité pour gagner. Mais pour s’imposer à Paris-Roubaix, il faut des bonnes jambes et la chance et moi j’ai eu les deux aujourd’hui.”

Cette année, MVDP a donc déjà gagné deux monuments après avoir endossé le maillot arc-en-ciel en cyclo-cross. “Ce qui fait la différence par rapport à l’année passée ? demande-t-il. Deux choses : je n’ai plus mal au dos et je fais moins de courses. Cela me permet d’être plus frais le jour J.”

Euphorique, il a confirmé qu’il ne fera plus de classique ce printemps. “Je vais me reposer, partir en stage d’altitude, faire le Tour de Suisse pour être bien meilleur à la Grande Boucle que l’année passée.” Voilà qui promet !