La surprise Dorian Godon a fait le show à la Flèche brabançonne : “Ajouter mon nom au palmarès, c’est la classe”

”C’est la plus belle victoire de ma carrière, sur une très belle classique. C’est la classe de succéder au palmarès à des gars comme Van der Poel, Alaphilippe ou Pidcock. Il faut aussi admettre que lorsqu’ils ne sont pas là, les possibilités sont plus grandes”, expliquait dans une douce euphorie le coureur de 26 ans à sa descente du podium. “Avec le froid, on savait que ça allait rapidement se décanter et c’est pour ça que j’ai été offensif tôt dans la course. Sur ce circuit difficile, où il est compliqué pour un peloton de s’organiser, il valait mieux être devant que derrière.”

Le show dans Moskesstraat

Une stratégie de course payante, même si elle lui a coûté des efforts conséquents. “J’étais à bloc dès l’entrée du circuit final et j’ai mis un tour à récupérer mais lors des deux derniers tours, j’ai senti que mes sensations étaient bonnes. Lors du dernier passage dans Moskesstraat, l’ambiance mise par les Belges était folle et je suis passé en tête pour le show (rires).”

"Cosnefroy sera la leader à l'Amstel et j'espère l'accompagner le plus loin possible"

Mais cela n’a pas fait rire Healy, qui n’a pratiquement plus passé de relais par la suite. “Cela m’a donné encore plus la rage”, avouait Godon, qui permet à AG2R de remporter sa troisième victoire de la saison, après Aurélien Paret-Peintre au Tour des Hautes Alpes Maritimes et du Var et Nans Peters au Trofeo Laigueglia. “L’équipe devait un peu sortir la tête de l’eau après les classiques flamandes et on voulait commencer un nouveau cycle. C’est ce qu’on a fait avec ces deux places sur le podium.”

La troisième position est, en effet, revenue à Benoit Cosnefroy, qui est sorti du peloton à 600 mètres de la ligne et qui s’est rassuré avant l’Amstel, qu’il a terminé à la deuxième place pour un millimètre la saison dernière. “Benoit sera notre leader dimanche et j’espère pouvoir l’accompagner le plus loin possible. Si c’est le cas, on pourra envisager un autre super résultat.”